Ben Roethlisberger bleibt seinem ersten und einzigen Team in der NFL wohl treu.

Wie die Pittsburgh Steelers mitteilten, habe man sich mit dem Star-Quarterback auf eine Fortführung der Zusammenarbeit geeinigt. Demnach habe sich der 38-Jährige mit Franchise-Besitzer Art Rooney II getroffen.

"Der nächste Schritt ist nun, an Bens Vertrag zu arbeiten", sagte Rooney. Der Vertrag von "Big Ben" ist zwar noch gültig, soll aber angepasst werden, um der Franchise mehr Spielraum beim Gehalt zu ermöglichen. Ganze 19 Spieler der Steelers können das Team mit auslaufenden Verträgen verlassen, unter ihnen auch der Top-Receiver JuJu Smith-Schuster.

In der vergangenen Saison hatte Pittsburgh zunächst elf Siege in Folge eingefahren, dann ging die Formkurve plötzlich ähnlich steil nach unten. Die Saison endete nach einer katastrophalen Leistung und einer bitteren Pleite gegen die Cleveland Browns in den Playoffs.

Roethlisberger spielt seit 2004 für die Steelers.