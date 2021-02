Russell Wilson und die Seattle Seahawks - endet die gemeinsame Zeit nach neun Jahren?

Nach einem Mega-Start in die Saison, als "DangeRuss" schon wie der kommende MVP aussah, flogen die Seahawks in den Playoffs schon in der Wild Card Round raus und es war zu hören, dass Wilson dem Team Druck macht, was Verstärkungen angeht.

Auch ein Abgang des Superstar-Quarterbacks, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, scheint nicht ausgeschlossen. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Wilson spielt bei Trade nur für vier Teams

Jetzt hat Wilson seinem Team allerdings versichert, dass er weiterhin in Seattle spielen will - zugleich aber auch eine Wunschliste durchgegeben.

Falls die Seahawks doch einen Trade in Betracht zögen, würde der Spielmacher nur für vier Teams spielen, erklärte sein Agent Mark Rodgers ESPN.

Das sind die Dallas Cowboys, New Orleans Saints, Las Vegas Raiders und Chicago Bears. Alle vier haben gewisse Fragezeichen auf der Quarterback-Position.

Bei den Saints dürfte Oldie Drew Brees (42 Jahre) bald seine Karriere beenden, die Raiders (Derek Carr) und Bears (Mitchell Trubisky) haben keinen souveränen Starter und bei Cowboys-Star Dak Prescott stehen Fragezeichen hinter seiner Fitness nach einer üblen Beinverletzung in der abgelaufenen Saison.