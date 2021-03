Nun steht fest, für wen J.J. Watt ab der kommenden Saison auflaufen wird.

Wie der NFL-Superstar bekannt gegeben hat, hat er sich für einen Wechsel zu den Arizona Cardinals entschieden.

Der Defensive End war im Februar nach zehn Jahren bei einer Franchise von den Houston Texans, die ihn 2011 im Draft an elfter Stelle gepickt hatten, auf eigenen Wunsch entlassen worden.

Cardinals nehmen Watt zwei Jahre unter Vertrag

Lau ESPN erhält der 31-Jährige bei den Cardinals einen 31-Millionen-Dollar-Vertrag für zwei Jahre, wobei 23 Millionen garantiert sind.

Watt war in seiner Zeit bei den Texans drei Mal zum Defensive Player of the Year gewählt worden. Er war das Aushängeschild des Teams.

Die sportliche Perspektive war ihm in Houston aber offenbar nicht mehr gut genug. Auch Deshaun Watson steht dort vor einem Abschied.