In der NFL gibt es zur kommenden Saison eine entscheidende Änderung.

Wie die Liga am Dienstag offiziell bekannt gab, wird der Spielplan trotz Kritik um eine weitere Partie auf insgesamt 17 pro Team ausgebaut. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Diese Entscheidung, die der jetzt schon wohlhabendsten US-Liga weitere Einnahmen generieren wird, wurde nun von den Teambesitzern abgesegnet.

Anzeige

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

So funktioniert der ausgebaute NFL-Spielplan

Die reguläre Saison umfasst damit 18 statt bislang 17 Wochen, jede Mannschaft hat weiterhin nur eine Bye-Week, in der sie kein Spiel absolvieren muss.

Die zusätzliche Partie wird jede Franchise gegen eines der Teams aus der jeweils anderen Conference absolvieren, das in der vergangenen Spielzeit in seiner Division den gleichen Platz belegte.

Kritik an Spielplan-Revolution der NFL

Gegen die Ergänzung des Spielplans gibt es vor allem von Spielerseite deutliche Kritik, da eine weitere Partie ein zusätzliches Verletzungsrisiko darstellt. Running Back Alvin Kamara von den New Orleans Saints bezeichnete eine 17-Spiele-Saison beispielsweise als "dumm".

Allerdings hatte die Spielergewerkschaft 2020 als Teil des erneuerten Tarifvertrags (Collective Bargaining Agreement) der Liga bzw. den Besitzern genau diese Option eines weiteren Spiels frühestens 2021 eingeräumt. Diese Möglichkeit nutzten die Owner nun.

Der jetzige Beschluss beinhaltet in dieser Hinsicht immerhin einen Kompromiss: Zwar umfasst die reguläre Saison nun 17 Spiele - die Preaseason-Partien wurden dagegen von vier auf drei gekürzt.

So fallen auf den ersten Blick nach wie vor insgesamt 20 Partien vor den Playoffs an.

Allerdings dürfte das in der Endabrechnung für die Stars der Liga dennoch in einer Mehrbelastung enden, da sie in der Preseason ohnehin nur zum Teil oder gar nicht eingesetzt werden.

Super Bowl wird verlegt

Die neue NFL-Saison beginnt am 9. Dezember, das letzte Spiel der regulären Saison findet am 9. Januar statt.

Allerdings muss wegen der zusätzlichen Partie der Super Bowl LVI verschoben werden - und zwar um eine Woche nach hinten. Das größte Einzelsport-Event der Welt findet nun am Sonntag, den 13. Februar 2022 statt, im SoFi Stadium in Los Angeles.

Am eigentlichen Endspiel-Termin, dem 6. Februar, steigt nun der Pro Bowl im Allegiant Stadium von Las Vegas.