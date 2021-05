Der frühere Footballprofi Brandon Bair hat einen Mann aus einem brennenden Lastwagen gerettet. Das berichtete die East Idaho News. Bair, der seine NFL-Karriere 2015 bei den Philadelphia Eagles beendete, war auf dem Highway 20 in St. Anthony unterwegs, als er sah, wie ein Sattelschlepper von einem Zug gerammt wurde.

Nachdem Bair die Rettungskräfte alarmiert hatte, hörte er Rufe aus der Kabine, die bereits Feuer gefangen hatte. Der frühere Defensive End befreite den Fahrer aus dem brennenden Wrack, das nur wenige Minuten nach der Aktion komplett in Flammen aufging.

"Es war eine bewusste Entscheidung, dass ich hingehe und helfe. Ich rannte zum Fenster und sah, dass ein Mann im Sicherheitsgurt gefangen war. Ich konnte ihn befreien", so Bair. Der 35-Jährige zog den Fahrer danach aus einem Rückfenster ins Freie. Das Unfallopfer wurde umgehend in eine Klinik geflogen. Eine Krankenhaussprecherin teilte mit, der 25-Jährige sei in stabilem Zustand.