Amon-Ra St. Brown hat sein Team gefunden!

Die deutsche Football-Hoffnung ist beim NFL-Draft der Profiliga NFL in der vierten Runde von den Detroit Lions ausgewählt worden. Der Wide Receiver wurde damit insgesamt an 112. Stelle ausgesucht.

Ursprünglich hatte der 21-Jährige ebenso wie viele Experten erwartet, bereits in den ersten drei Runden gezogen zu werden. "Ein Team, ein Ziel, ein Rudel. Dankbar, zu den Lions zu gehören. Lasst uns loslegen", schrieb St. Brown bei Twitter.

Amon-Ra in gleicher Division wie Bruder EQ

Amon-Ra St. Brown, dessen Bruder Equanimeous (EQ) St. Brown bei den Green Bay Packers spielt, hatte im College für die University of Southern California starke Leistungen gezeigt und war für die Talentevergabe entsprechend hoch gehandelt worden. Nun könnte es während der Saison zum Wiedersehen mit EQ kommen. Die Lions und die Packers spielen bei in der NFC North und treffen in der Saison somit zweimal aufeinander.

Schon in der Nacht zum Samstag hatte St. Brown auf einem Tisch Kappen aller 32 Teams parat und schickte Bilder und Videos via Instagram durch die Welt. Mit einem Tag Verspätung konnte er dann die Mütze der Lions aufsetzen.

Der ältere Equanimeous war 2017 in der sechsten Runde an Position 207 ausgewählt worden, der zweimalige Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer ging 2009 in Runde zwei an Position 58 an die Patriots. Spieler, die nicht im Draft ausgewählt werden, können danach von allen Teams frei verpflichtet werden.

Der Stuttgarter Jakob Johnson von den New England Patriots, der im vergangenen Jahr als erster Deutscher einen Offensiv-Touchdown erzielt hatte, blieb beispielsweise "undrafted".

