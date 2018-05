Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg liebäugelt mit einem Wechsel zum deutschen Meister Red Bull München für den Fall, dass er seine NHL-Karriere beenden sollte. "Die erste Option sind die New York Islanders. Oder ich komme nach Deutschland, dann nach München", sagte der Kapitän des deutschen Teams bei der WM in Dänemark: "Oder ich höre ganz auf." (SERVICE: WM-Spielplan)

Der 36-Jährige spielt seit 2002 in der NHL, in der abgelaufenen Saison kam der Verteidiger bei den Islanders aber nur noch auf 28 Einsätze, sein Vertrag läuft aus. In München würde er mit seinem Bruder Yannic (34) zusammen spielen.

Gespräche mit dem dreimaligen deutschen Meister habe es aber noch nicht gegeben, erklärte Seidenberg. Der gebürtige Schwenninger ist mit einer Amerikanerin verheiratet, seine drei Kinder sind in den USA geboren.