Die Washington Capitals sind im Finale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erstmals in Führung gegangen.

Das Team um Superstar Alexander Owetschkin und den deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer gewann gegen die Vegas Golden Knights Spiel drei mit 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) und braucht beim Stand von 2:1 noch zwei Erfolge zum ersten Stanley-Cup-Sieg der Vereinsgeschichte (Finals-Ergebnisse).

Owetschkin (22.), Playoff-Topscorer Jewgeni Kusnezow (33.) sowie Devante Smith-Pelly (54.) trafen für die Gastgeber, die ihren ersten Heimsieg in einem NHL-Finale überhaupt feierten. 1998 hatten sie in der Finalserie 0:4 gegen die Detroit Red Wings verloren. Für den NHL-Neuling aus Las Vegas traf Tomas Nosek (44.).

"Es war hartes Stück Arbeit und kein Zuckerschlecken. Jede Situation war hart erkämpft. Wir haben dann glücklicherweise noch das 3:1 gemacht", sagte Grubauer, der nicht zum Einsatz kam: "Unser System ist in der neutralen Zone sehr gut, und wir haben ein gute Kontrolle in der eigenen Zone."

Matchwinner für die Capitals war Kusnezow, der vor seinem Tor zudem das 1:0 vorbereitete. In den Play-offs kommt der Center nun insgesamt auf 27 Scorerpunkte (12 Tore, 15 Assists), Owetschkin liegt in der Statistik auf Platz zwei (14/11). Hinter dem Einsatz von Kusnezow hatte vor der Begegnung noch ein Fragezeichen gestanden. In Partie zwei konnte er nach einem Check im ersten Drittel nicht weiterspielen.

Für Washington, seit 1974 Teil der NHL, geht es um den ersten Meistertitel. Die Golden Knights greifen schon in ihrem Debütjahr nach diesem Triumph, sie könnten damit als erstes Expansionsteam in der Premierensaison den Stanley Cup gewinnen.

Zuletzt standen die St. Louis Blues in der Saison 1967/68 gleich in ihrer ersten Saison in der Finalserie.