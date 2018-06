Die Washington Capitals stehen kurz vor dem erstmaligen Gewinn des Stanley Cups. Das Team um Superstar Alexander Owetschkin und den deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer gewann Spiel vier gegen die Vegas Golden Knights mit 6:2 (3:0, 1:0, 2:2). Die Capitals zogen in der Best-of-seven-Serie auf 3:1 davon und brauchen aus den kommenden drei Spielen nur noch einen Sieg zum Titelgewinn. (Finals-Ergebnisse).

"Das war ein wichtiger Sieg, wir haben richtig gut gespielt. Aber wir dürfen uns jetzt nicht in die Irre treiben lassen, nur weil wir näher am Cup sind als Vegas. Es kann noch viel passieren", sagte Grubauer, der nicht zum Einsatz kam, dem SID: "Wir müssen richtig Gas geben. Und dann schauen wir, was passiert."

Caps sorgen schon im ersten Drittel für klare Verhältnisse

T.J. Oshie (10.), Tom Wilson (17.) und Devante Smith-Pelly (20.) sorgten schon im ersten Drittel für eine 3:0-Führung, die John Carlson (36.) noch ausbaute. Liga-Neuling Vegas kam durch James Neal (46.) und Reilly Smith (53.) noch einmal heran, ehe Michal Kempny (54.) und Brett Connolly (59.) Washingtons dritten Sieg in Folge sicherten. Play-off-Topscorer Jewgeni Kusnezow steuerte vier Assists bei.

Die Capitals können schon am Donnerstag in Spiel fünf in Las Vegas alles klar machen. 1998 hatte Washington zum bislang einzigen Mal in der 43-jährigen Vereinsgeschichte das Finale um den Stanley Cup erreicht, die Serie aber 0:4 gegen die Detroit Red Wings verloren.