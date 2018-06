Historischer Moment in der NHL.

Erstmals in ihrer Geschichte haben die Washington Capitals den Stanley Cup gewonnen. Gegen die Vegas Golden Knights siegte das Team um Superstar Alex Ovechkin mit 4:3 und machte mit dem vierten Sieg im fünften Spiel den Titel perfekt. (Finals-Ergebnisse)

Dabei hatte es eine Zeit lang nicht danach ausgesehen, als ob im Kampf um die NHL-Krone eine Entscheidung fallen würde. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Capitals zwar zweimal in Führung, die Golden Knights glichen in der heimischen Arena aber jeweils aus und beendeten das zweite Drittel mit einer 3:2-Führung.

Knights lange in Führung

Bis gut zehn Minuten vor dem Ende hielt diese Führung an, ehe Washington der Ausgleich gelang. Nur zwei Minuten später erzielte Lars Eller das entscheidende Tor, die Knights konnten nicht mehr kontern.

1998 hatte Washington zum bislang einzigen Mal in der 43-jährigen Vereinsgeschichte das Finale um den Stanley Cup erreicht, die Serie aber 0:4 gegen die Detroit Red Wings verloren.

Trotz der Final-Niederlage ist die Saison für die neu gegründeten Vegas Golden Knights ein voller Erfolg.

Ovechkin zum MVP gewählt

Capitals-Superstar Ovechkin wurde nach dem Spiel zum MVP der Playoffs gekürt, ihm gelang der Führungstreffer zum 2:1. Mit nun 15 Playoff-Toren hat er außerdem einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt.

"Wir haben gewonnen, das ist alles was zählt", sagte der Russe nach der Partie. "Diesen Moment werden wir nie vergessen. An diesen Moment werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern. Ich bin so glücklich, es ist einfach unglaublich."

Bisher hatte Ovechkin den Stanley Cup vergeblich gejagt. Immer wieder war der Kapitän mit den Capitals trotz starker Vorstellungen in der regulären Saison früh in den anschließenden Playoffs gescheitert

Grubauer vierter deutscher NHL-Sieger

Der deutsche Keeper Philipp Grubauer kam bei Washington erneut nicht zum Einsatz, darf sich aber dennoch über den größten Erfolg seiner Karriere freuen.

Grubauer ist nach Uwe Krupp (1996 mit den Colorado Avalanche und 2002 mit den Detroit Red Wings), Dennis Seidenberg (2011 mit den Boston Bruins) und Tom Kühnhackl (2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins) der vierte Deutsche, der sich Stanley-Cup-Sieger nennen darf. Der 26 Jahre alte Rosenheimer kam in zwei Playoff-Spielen zum Einsatz und stand während der regulären Saison in 35 Partien auf dem Eis.