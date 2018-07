NHL: Ray Emery tot - Adler Mannheim und Philadelphia Flyers in Trauer Drama! Adler trauern um Ex-Keeper / Lesedauer: 2 Minuten

Ray Emery wurde nur 35 Jahre alt

Großes Entsetzen in der NHL. Ray Emery, früherer Torwart der Chicago Blackhawks, wird tot in einem Hafenbecken aufgefunden. Auch in der DEL ist die Trauer groß.