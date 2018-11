Überraschung beim Deutschen Eishockey Bund.

Bundestrainer Marco Sturm verlässt den Verband und geht in die NHL. Der 40-Jährige arbeitet in Zukunft als Assistenztrainer bei den Los Angeles Kings. Sturm wird den neuen Headcoach Willie Desjardins unterstützen.

Sturm hatte in der vergangenen Woche beim DEB um die Freigabe und die damit einhergehende Auflösung seines Vertrages als Bundestrainer gebeten. Beim anstehenden Deutschland Cup wird der 40-Jährige letztmalig für die Nationalmannschaft an der Bande stehen.

"Nachdem Marco mit dieser bitte auf uns zugekommen ist, haben wir uns intensiv damit beschäftigt und sind letztlich zum Entschluss gekommen, dass wir ihm diese Chance nicht verbauen können. Ein deutscher Trainer in der NHL ist auch ein Aushängeschild für unser Eishockey", so DEB-Präsident Franz Reindl in der Mitteilung des Verbandes.

Sturm von Anfrage überrascht

Sein neuer Job in der NHL kam auch für Sturm selbst unerwartet. "Der Zeitpunkt der Anfrage kam auch für mich überraschend. Aber die NHL war als Trainer immer mein Ziel, deshalb geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich bin dem DEB nicht nur dafür dankbar, dass er mir diesen Schritt ermöglicht. Sondern auch dafür, dass er mir die Chance zum Einstieg in das Geschäft gegeben hat", ließ Sturm verlauten.

Nach Ralph Krüger ist Sturm erst der zweite Deutsche, der einen Trainerjob in der besten Eishockey-Liga der Welt bekommt.

In seiner aktiven Karriere bestritt Sturm 938 Spiele in der NHL. Zwischen 2010 und 2011 trug er das Trikot der Los Angeles Kings. Als Bundestrainer gewann er mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang.