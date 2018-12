Nationaltorhüter Thomas Greiss kassierte trotz starker 43 Paraden mit seinen New York Islanders in der nordamerikanischen NHL eine Auswärtsniederlage. Die New Yorker unterlagen dem Vizemeister Vegas Golden Knights mit 2:4.

Für den 32-jährigen Füssener war es die achte Niederlage im 22. Saisonspiel. Die New Yorker belegen mit 38 Punkten damit weiterhin den vierten Tabellenplatz in der Metropolitan Division. Nationalmannschaftskollege Tom Kühnhackl fehlt den Islanders weiterhin verletzungsbedingt.

Sieg für Kahun und die Blackhawks

Die Chicago Blackhawks mit Dominik Kahun konnten sich indes mit 5:3 bei den Dallas Stars durchsetzen. Chicagos Patrick Kane wurde mit zwei Toren (22. Minute/59.) und einem Assist zum Matchwinner. Kahun blieb ohne Punkte.

Trotz des zweiten Siegs in Folge liegen die Blackhawks mit 30 Punkten weiter auf dem letzten Platz der Central Division.