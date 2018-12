Nationaltorhüter Thomas Greiss ist mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL nach zwei Niederlagen in Serie wieder in der Erfolgsspur.

Den Islanders gelang beim 3:2 bei den Detroit Red Wings der siebte Auswärtssieg. Der deutsche Stürmer Tom Kühnhackl kam bei den Gästen, die Achter im Osten sind, nicht zum Einsatz.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer ging dagegen bei der 1:7-Klatsche bei Tampa Bay Lightning mit Colorado Avalanche unter.

Dabei verhinderte Grubauer, der nach 28 Minuten beim Stand von 1:5 für Konkurrent Semjon Warlamow ins Tor kam, noch Schlimmeres.

Für die Gastgeber, die die Tabelle im Osten anführen, war es der sechste Sieg in Serie. Colorado ist Dritter im Westen (DATENCENTER: Die Tabellen der NHL)