Superstar Alexander Owetschkin von NHL-Champion Washington Capitals verzichtet in diesem Jahr auf seine Teilnahme am Allstar-Game der NHL. Das gab die Liga am Mittwoch bekannt. Der 33-jährige Russe will die Spielpause der Liga laut Medienberichten zur Erholung nutzen.

ANZEIGE: Jetzt aktuelle NHL-Fanartikel sichern - hier geht es zum Shop

Owetschkin, mit 29 Treffern derzeit bester NHL-Torjäger, war zuletzt von den Fans zum Kapitän des Teams der Metropolitan Division gewählt worden. Einen Ersatz für das Allstar-Event am 26. Januar in San Jose/Kalifornien gibt es bislang noch nicht. Owetschkin wäre zum achten Mal beim Spektakel dabei gewesen.