Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer steht mit Colorado Avalanche dicht vor dem Sprung ins Viertelfinale der NHL.

Das Team aus Denver gewann auch dank einer starken Vorstellung des deutschen Nationaltorhüters das vierte Playoff-Spiel gegen die Calgary Flames mit 3:2 nach Verlängerung und führt in der Best-of-Seven-Achtelfinalserie 3:1. Am Freitag hat Colorado in Kanada den ersten von drei Matchbällen.

Bildergalerie Die größten Spektakel im Eishockey 19 Bilder

Der Rosenheimer Grubauer, im Vorjahr Meister mit den Washington Capitals, wehrte 35 Schüsse ab. Für die Entscheidung sorgte Mikko Rantanen in der 71. Minute mit seinem dritten Playoff-Treffer.

Anzeige

Die Boston Bruins glichen im Osten durch ein 6:4 bei den Toronto Maple Leafs zum 2:2 aus. Auch zwischen den Dallas Stars und den Nashville Predators steht es nach einem 5:1 für die Texaner 2:2.