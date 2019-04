Nach 82 Spielen in der Hauptrunde geht die NHL in die heiße Phase. Ab dem 10. April spielen die besten 16 Teams in den Playoffs um den Stanley Cup. (Spielplan der NHL-Playoffs)

Als Titelverteidiger gehen die Washington Capitals ins Rennen, die sich im letzten Jahr in der Finalserie gegen die damals neu-gegründeten Vegas Golden Knights durchsetzen konnten.

Auch wenn Leon Draisaitl - mit 50 Saisontoren zweitbester Torschütze der Hauptrunde - mit seinen Edmonton Oilers die Playoffs klar verpasst hat, kommen auch die deutschen Fans voll auf ihre Kosten. Gleich vier Deutsche haben sich mit ihren Teams für die Endrunde qualifiziert.

SPORT1 liefert die wichtigsten Informationen zu den NHL-Playoffs 2019:

Der Modus der NHL-Playoffs

Mit insgesamt 16 Teams starteten die Playoffs in das Achtelfinale. Aus den jeweiligen zwei Divisionen pro Conference qualifizieren sich die drei besten Mannschaften. Dazu erhalten die beiden Mannschaften jeder Conference, die abgesehen von den bereits qualifizierten Teams, die meisten Punkte gesammelt haben eine Wild Card.

Gespielt wird nach dem Modus "best of seven", also vier Siege sind in jeder Runde zum Weiterkommen notwendig. Steht es nach 60 Minuten unentschieden, wird das Match immer wieder um 20 Minuten verlängert, bis ein Tor fällt (sudden death).

Die Paarungen werden konferenzintern nach dem Abschneiden in der Hauptrunde festgelegt. So trifft Tampa Bay Lightning als punktbeste Mannschaft aus dem Osten auf das schlechteste Wild-Card-Team Columbus Blue Jackets. Im Westen spielen die Calgary Flames gegen Colorado Avalanche.

Im Anschluss an die erste Playoff-Runde folgt das Division-Finale, in dem die beiden besten Teams der vier Divisionen ermittelt werden. Diese spielen dann im Conference-Finale den Teilnehmer am Stanley-Cup-Finale aus.

NHL-Playoffs-Teams

In der Eastern Conference erreichten aus der Atlantic-Division die Tampa Bay Lightning (1.), Boston Bruins (2.) und Toronto Maple Leafs (3.) die Playoffs, aus der Metropolitan-Division Titelverteidiger Washington Capitals (1.), die New York Islanders (2.), Pittsburgh Penguins (3.), Carolina Hurricanes (Wild Card) und Columbus Blue Jackets (Wild Card).

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

In der Western Conference qualifizierten sich aus der Central-Division die Nashville Predators (1.), Winnipeg Jets (2.), St. Louis Blues (3.), Dallas Stars (Wild Card) und Colorado Avalanche (Wild Card). Die Teilnehmer aus der Pacific-Division sind die Calgary Flames (1.), San Jose Sharks (2.) und Vegas Golden Knights (3.).

Die Favoriten der NHL-Playoffs

Mit 128 Punkten und 62 Siegen spielten die Tampa Bay Lightning die beste Hauptrunde aller Teams und gelten folglich als größter Favorit auf den Stanley Cup. Zum bisher ersten und einzigen Mal konnte das Team aus Florida im Jahr 2004 den Titel in der NHL gewinnen.

Auch die Calgary Flames als zweitbeste Mannschaft in der Regular Season dürfen sich berechtigte Chancen ausrechnen. Daneben sollte man auch Titelverteidiger Washington Capitals sowie die New York Islanders auf der Rechnung haben.

Die Deutschen in der NHL

Mit Thomas Greiss, Tom Kühnhackl, Dennis Seidenberg (alle New York Islanders) und Philipp Grubauer (Colorado Avalanche) haben vier deutsche Profis mit ihren Teams die Playoffs erreicht. Während Kühnhackl (2016, 2017), Seidenberg (2011) und Grubauer (2018) bereits den Stanley Cup gewinnen konnten, wartet Greiss noch auf seinen ersten Titel in der NHL.

Hingegen war für Leon Draisaitl, Tobias Rieder (beide Edmonton Oilers), Korbinian Holzer (Anaheim Ducks), Dominik Kahun (Chicago Blackhawks), Nico Sturm (Minnesota Wild) und Ex-Bundestrainer Marco Sturm (Co-Trainer bei den LA Kings) bereits nach der Hauptrunde Schluss.

Der NHL-Playoffs-Spielplan:

Viertelfinale (11. - 18. April, falls nötig bis 24. April)

Eastern Conference:

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets - Stand 0:0 (Samstag ab 1 Uhr LIVE auf SPORT1+)

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs - Stand 0:0 (Freitag ab 1 Uhr LIVE auf SPORT1+)

Washington Capitals - Carolina Hurricanes - Stand 0:0 (Samstag ab 21 Uhr LIVE auf SPORT1+)

New York Islanders - Pittsburgh Penguins - Stand 0:0 (Sonntag ab 18.55 Uhr LIVE auf SPORT1+)

Western Conference:

Nashville Predatores - Dallas Stars - Stand 0:0

Winnipeg Jets - St. Louis Blues - Stand 0:0

Calgary Flames - Colorado Avalanche - Stand 0:0 (Sonntag ab 4.30 Uhr LIVE auf SPORT1+)

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights - Stand 0:0

So können Sie die NHL Playoffs LIVE verfolgen

SPORT1 zeigt bis zu einige Spiele der NHL Playoffs LIVE auf SPORT1+. Darüber hinaus zeigt DAZN ausgewählte Spiele im Livestream.