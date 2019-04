Die Dallas Stars stehen in den Play-offs der NHL als fünftes Team in der nächsten Runde.

Der Stanley-Cup-Gewinner von 1999 besiegte die Nashville Predators nach Verlängerung mit 2:1 und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 für sich. Der Schwede John Klingberg erzielte nach 17:02 Minuten der Verlängerung das entscheidende Tor für die Texaner.

Capitals droht frühes Aus

Dagegen droht Titelverteidiger Washington Capitals das frühe Aus. Der Hauptstadtklub unterlag bei den Carolina Hurricanes mit 2:5 und musste den 3:3-Ausgleich in der Serie hinnehmen. (SERVICE: Tabelle der NHL)

Das entscheidende siebte Spiel steigt in der Nacht auf Donnerstag in Washington. Der Sieger dieses Duells bekommt es in Runde zwei mit den New York Islanders und den deutschen Nationalspielern Thomas Greiss und Tom Kühnhackl zu tun. (Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)