vergrößernverkleinern Tom Kühnhackl (l.) trug entscheidend zum Sieg gegen Pittsburgh bei © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die New York Islanders machen in den Playoffs der NHL einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Gegen die Pittsburgh Penguins trägt Tom Kühnhackl zum Sieg bei.