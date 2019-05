Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl steht mit den New York Islanders kurz vor dem

Aus. Die Islanders unterlagen im dritten Spiel des Playoff-Viertelfinals bei den Carolina Hurricanes 2:5 und liegen in der Best-of-Seven-Serie 0:3 zurück.

Kühnhackl gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2 durch Josh Bailey. Am Freitag (Ortszeit) kann Carolina in eigener Halle den Einzug ins Finale der Eastern Conference perfekt machen.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Wir liegen 3:0 vorne, aber man sagt ja, dass der letzte Schritt der schwerste ist. Und das ist auch so, wenn das andere Team mit dem Rücken zur Wand steht", sagte Justin Williams, der das zwischenzeitliche 3:2 für die Hurricanes erzielte.

Stars gleichen gegen St. Louis aus

Deutlich enger geht es im Duell zwischen den Dallas Stars und den St. Louis Blues in der Western Conference zu. Die Texaner gewannen ihr Heimspiel gegen die Blues 4:2 und glichen in der Serie zum 2:2 aus. Spiel Nummer fünf findet am Freitag (Ortszeit) in Missouri statt.

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE