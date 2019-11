vergrößernverkleinern Thomas Greiss glänzte beim Sieg der New York Islanders gegen Tampa Bay erneut © Getty Images

Die New York Islanders sind in der NHL weiter nicht zu stoppen. Das Team von Nationaltorwart Thomas Greiss feiert gegen Tampa Bay den achten Sieg in Serie.