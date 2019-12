Die Los Angeles Kings haben sich nach gut eineinhalb Jahren vom russischen Eishockeystar Ilya Kovalchuk getrennt. Der NHL-Klub setzte den Stürmer auf die Waiverliste, sein Vertrag soll aufgelöst werden.

Kovalchuk (36) hat in dieser Saison in nur 17 Einsätzen neun Scorerpunkte für das Schlusslicht der Western Conference verbucht.

Der zweimalige Weltmeister und Olympiasieger von 2018 war zur vergangenen Saison nach fünf Jahren in seiner Heimat in die NHL zurückgekehrt. In seiner ersten Spielzeit bei den Kings kam er in 64 Einsätzen auf 16 Tore und 34 Punkte.

Anzeige

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Im Trikot der Atlanta Thrashers durchbrach Kovalchuk fünfmal die 40-Tore-Marke. Von 2009 bis 2013 spielte er für die New Jersey Devils. Sein Dreijahresvertrag bei den Kings ist mit 6,25 Millionen Dollar (rund 5,6 Millionen Euro) pro Jahr dotiert.