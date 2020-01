vergrößernverkleinern Dominik Kahun gelangen erstmals in der NHL drei Asissts © Getty Images

Dominik Kahun gelingen erstmals in der NHL drei Assists in einem Spiel. Damit ist er maßgeblich am Sieg der Pittsburgh Penguins gegen Colorado Avalanche beteiligt.