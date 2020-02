Die deutschen Eishockey-Spieler haben in der NHL Siege gefeiert.

Greiss schlägt Owetschkin - Rieder trifft zum zweiten Mal in Folge

Torhüter Thomas Greiss gewann mit den New York Islanders das Topspiel im Osten bei den Washington Capitals mit Superstar Alexander Owetschkin 5:3. Greiss parierte dabei 26 der 29 Schüsse auf sein Tor. New York ist mit 70 Punkten Fünfter der Eastern Conference, Washington (77) liegt auf Platz drei.

Stürmer Tobias Rieder trug sich beim 6:2-Erfolg der Calgary Flames bei den San Jose Sharks zum zweiten Mal in Serie in die Torschützenliste ein. Der 27-Jährige traf für das kanadische Team zum zwischenzeitlichen 2:0, bereits beim 6:2 bei den Vancouver Canucks am Wochenende hatte er ein Tor erzielt.