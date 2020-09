Sie haben es tatsächlich noch einmal gemacht: Die Tampa Bay Lightning haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der NHL gewonnen.

Im sechsten Spiel um den Stanley Cup bezwang die Mannschaft aus Florida die Dallas Stars mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) und entschied die Final-Serie in der stärksten Eishockey-Liga der Welt damit mit 4:2 für sich.

Zur Erinnerung: Erstmals hatten sich die Lightning die Trophäe 2004 gesichert.

Der Fan-Jubel für die Franchise noch auf dem Eis fiel allerdings aus - wegen der Corona-Pandemie waren die NHL-Playoffs gänzlich in Kanada und ohne Publikum ausgetragen worden.

In Tampa ging es vor der Amalie Arena hoch her © Imago

Allerdings hatten sich sowohl in Tampa als auch in Dallas vor den jeweiligen Arenen der Teams sowie in zahlreichen Sportbars Anhängerscharen versammelt, um die TV-Übertragungen gemeinsam zu verfolgen und ihre Mannschaften moralisch zu unterstützen.

Bedenklich: Nicht selten wurde dabei die Abstands- und Sicherheitsregeln ignoriert.

Grubauer zuletzt deutscher Stanley-Cup-Sieger

Deutsche Profis fehlten in der Final-Serie, zuletzt hatte Nationaltorwart Philipp Grubauer 2018 mit den Washington Capitals den Stanley Cup gewonnen.

In den beiden Jahren zuvor war Tom Kühnhackl mit den Pittsburgh Penguins erfolgreich geblieben.

Superstar Leon Draisaitl, erst in der Woche als erster Deutscher zum wertvollsten Spieler (MVP) der regulären NHL-Saison gewählt worden, hatte mit Edmonton Oilers bereits frühzeitig die Qualifikationsrunde für die Playoffs verpasst, scheiterte an den Chicago Blackhawks.

Tampa Bay Lightning ganz souverän

Nun hatte Tampa nach der vergebenen Chance am Samstag, als es nach zweimaliger Verlängerung noch eine 2:3-Pleite setzte, die Begegnung dieses Mal recht gut im Griff.

Braydon Point hatte im ersten Drittel den Führungstreffer besorgt, Blake Coleman legte in zweiten Spielabschnitt auf 2:0 nach.

Etwas Spannung kam dann noch einmal in den Schlussminuten auf, als Dallas mit einem zusätzlichen Feldspieler alles riskierte. Die Defensive des neuen Champions hielt jedoch allen Angriffsbemühungen stand.