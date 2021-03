Eishockey-Star Leon Draisaitl glaubt an eine Titelchance mit den Edmonton Oilers in dieser NHL-Saison. "Ich glaube, unsere Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt. Wir haben eine gute Chemie und verstehen uns gut", sagte Deutschlands Sportler des Jahres bei Sport1: "Wir sind eine der Mannschaften, die sehr gute Chancen haben. Die Entwicklung geht auf? jeden Fall? in die richtige Richtung."

Die Oilers, die zuletzt 1990 die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt gewannen, sind trotz der jüngsten 3:4-Niederlage gegen die Calgary Flames als Dritter der Nord-Division auf Play-off-Kurs. "Unsere Zeit ist jetzt", sagte Draisaitl, der mit Edmonton lediglich einmal die zweite K.o.-Runde erreichte, "die nächsten paar Jahre sind? zum Titelgewinnen? da."

Bislang glänzte der gebürtige Kölner zwar individuell und wurde in der vergangenen Saison Scorerkönig und MVP. Die Oilers verpassten allerdings in vier der letzten fünf Jahre das Play-off-Achtelfinale.