Die deutschen NHL-Fans kommen bis Ende des Monats im Free-TV auf ihre Kosten. Sport1 zeigt in der zweiten März-Hälfte fünf Spiele aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga mit Beteiligung deutscher Profis live. Auch Leon Draisaitl, wertvollster Spieler (MVP) der abgelaufenen Hauptrunde, ist mit den Edmonton Oilers zu sehen.

Los geht es in der Nacht zu Donnerstag, wenn ab 01.00 Uhr die Ottawa Senators (mit Tim Stützle) und die Vancouver Canucks (mit Marc Michaelis) aufeinandertreffen. Am Samstag wird ab 18.00 Uhr das Spiel zwischen den Buffalo Sabres (mit Tobias Rieder) und den Boston Bruins übertragen.

Draisaitl trifft mit den Oilers in der Nacht zum 23. März (01.00) und in der Nacht zum 25. März (01.30) auf Rekordmeister Montreal Canadiens. Am 24. März wird das Dell zwischen den Senators um Stützle und den Calgary Flames (22.00) live ausgestrahlt.