Trotz des 16. Saisontors von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL eine Niederlage kassierte (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der NHL).

Bei den Vancouver Canucks verloren die Oilers mit 1:2, dem deutschen Superstar gelang dabei der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1. Es war zugleich das 100. Tor Edmontons in dieser Saison, das Team aus Alberta ist damit das erste, das diese Marke knackt.

Mit 45 Punkten ist Draisaitl, der wertvollste Spieler (MVP) der Vorsaison, weiterhin Zweiter in der Scorerliste. Ganz vorne liegt sein Teamkollege Connor McDavid (52), der Draisaitl auch das Tor gegen Vancouver auflegte. In der Nord-Gruppe der NHL belegt Edmonton auf Platz drei, vor der Niederlage bei den Canucks hatte das Team vier Siege in Serie gefeiert.