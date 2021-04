Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Buffalo Sabres in der Eishockey-Profiliga NHL im ersten von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen die Pittsburgh Penguins den Kürzeren gezogen. Das Ligaschlusslicht verlor 2:3, Rieder blieb ohne Scorerpunkt.

Am Sonntag und am Dienstag (Ortszeit) treffen die Sabres erneut auf Pittsburgh. Buffalo liegt in der East Division 25 Punkte hinter dem letzten Play-off-Platz.