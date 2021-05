Die Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun haben mit den Edmonton Oilers in ihrem letzten Hauptrundenspiel in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine Niederlage kassiert. Gegen die Vancouver Canucks verloren die Oilers mit 1:4. Draisaitl gelang ein Assist, es war sein 84. Scorerpunkt.

Teamkollege Connor McDavid verbuchte ebenfalls eine Torbeteiligung und kommt nun auf 105 Punkte, damit hat sich der 24-Jährige die Art-Ross-Trophäe für den besten Scorer zum dritten Mal in seiner Karriere gesichert.

In den Play-offs geht es für Edmonton gegen die Winnipeg Jets. Das erste Spiel der Best-of-seven-Serie steht am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Programm. Die Erstrunden-Serie zwischen den Washington Capitals und den Boston Bruins beginnt hingegen bereits in der Nacht zum Sonntag.