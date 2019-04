Der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys hat das erste Spiel der Best-of-five-Serie im Playoff-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga bei den Alpenvolleys Haching verloren.

In Innsbruck unterlag das Team von Trainer Cedric Enard in einem engen Spiel mit 1:3 (26:28, 20:25, 25:23, 29:31) und ist nun am Samstag (Volleyball: Berlin Recycling Volleys - Hypo Tirol Alpenvolleys Haching ab 18 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM bei SPORT1) vor heimischem Publikum gefordert.

Rekordpokalsieger VfB Friedrichshafen setzte sich unterdessen souverän mit 3:0 (25:22, 25:23, 25:11) gegen den Hauptrundenvierten SVG Lüneburg durch.

Vor 1600 Zuschauern am Bodensee hielten die Lüneburger in den ersten beiden Sätzen gut mit, im entscheidenden Durchgang ging der Mannschaft von Trainer Stefan Hübner allerdings die Puste aus.

"Das war ein gutes Spiel meiner Mannschaft", sagte VfB-Trainer Vital Heynen: "Jetzt fahren wir mit einem guten Gefühl nach Hamburg."