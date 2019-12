Heldengeschichten und die Mechanismen im Profisport, Strategieplanungen sowie knallharte Gehaltsverhandlungen – einzigartige Einblicke hinter die Kulissen des Volleyball-Bundesligisten United Volleys Frankfurt: Das ist der Kern der Doku "Inside United Volleys: Profisport zwischen Traum und Wahnsinn".

Im Zentrum stehen Nationalspieler Tobias Krick und sein Vater Jörg Krick, Geschäftsführer der United Volleys. SPORT1 wird den Auftakt der zehnteiligen Doku am Sonntag, 5. Januar, ab 21:30 Uhr zeigen, der zweite Teil der von TVT creative media produzierten Reihe ist am Montag, 6. Januar, ab 19.30 Uhr zu sehen.

Das Außergewöhnliche: Regisseur Franz Stepan begleitete den Klub über zwei Jahre lang, erhielt Zugang zu Gesprächen, bei denen sonst jede Kamera tabu ist – etwa beim Geheimtreffen mit einem potenziellen neuen Startrainer. Entstanden ist ein großartiges Projekt, hautnah und authentisch von Profis der Filmbranche umgesetzt.

United Volleys-Gründer Jörg Krick, Nationalspieler Tobias Krick und Regisseur Franz Stepan von TVT creative media haben die Serie am heutigen Donnerstag in Frankfurt vorgestellt und der Öffentlichkeit erste Ausschnitte präsentiert. Presenter der Doku ist "TheDOME Frankfurt". Die weiteren Sendetermine auf SPORT1 werden zeitnah kommuniziert, ein Trailer ist ab sofort auf SPORT1.de zu sehen.

Krick: "Wollen Faszination mit allen Sportfans teilen"

Jörg Krick erklärte seine Motivation für die Doku-Serie: "Durch unser vor fünf Jahren gestartetes Projekt und Tobis Karriere habe ich am eigenen Leib erfahren, wie viele unglaubliche Storys im Spitzensport passieren. Die Faszination, sich als ein Teil dieser ganz eigenen Welt zu fühlen, wollen wir über die Serie mit allen Sportfans teilen."

In den vergangenen Jahren ist Volleyball auch durch die verstärkte TV-Präsenz der Bundesliga auf SPORT1 populärer geworden, dieser Aufschwung soll nun weiter angetrieben werden.

Traum von Olympischen Spielen treibt Krick an

Tobias Krick ist einer der sportlichen Protagonisten des Films. Die Natur hat ihm eine Ausnahmestatur von 2,11 Meter und Volleyballtalent beschert: Der gebürtige Bingener wirft all das in die Waagschale – inklusive unbändigem Kampfgeist nach einer Verletzung – für seinen großen Traum: Nationalspieler werden und einmal bei den Olympischen Spielen dabei sein.

"Ich merke oft im Gespräch mit Freunden oder Bekannten, dass die sich gar nicht vorstellen können, wie das Leben eines Profisportlers und Nationalspielers aussieht, und oft echt verblüfft sind, wenn ich ihnen manche Sachen erzähle", sagte er mit Blick auf die Dreharbeiten.

Der 21-jährige Krick wurde am Frankfurter Volleyball-Internat ausgebildet und etablierte sich bereits als Teenager im Trikot der United Volleys in der Volleyball Bundesliga. Sein größter Erfolg bislang: Vize-Europameister mit der Nationalmannschaft 2017.

SPORT1 überträgt Olympia-Qualiturnier live

Den Traum von Olympia hofft sich Krick jetzt mit dem DVV-Team zu erfüllen. SPORT1 zeigt das Olympische Qualifikationsturnier in Berlin ab Sonntag, 5. Januar, live ab 19:25 Uhr, wenn es im Auftaktspiel gegen Tschechien geht.

Die ersten beiden Teile der Doku sind zum Turnierstart passend ins Programm eingebunden.

Auch Trainer, Klubmanager, Geschäftspartner von Krick sowie Berater und Bundestrainer Andrea Giani gehören zu den Figuren, die der Doku viel Ausdrucksstärke und Authentizität verleihen.

"Es sind diese immer wieder wechselnden Blickwinkeln auf den Volleyball, die für mich das Ganze so spannend machen. Zumal viele Abläufe – wie die Suche nach Sponsoren oder einem neuen Trainer und der Kampf mit etablierten Rivalen – sich problemlos auf andere Sportarten übertragen lassen, selbst wenn es dabei um noch höhere Geldsummen geht", äußerte SPORT1 Kommentator Dirk Berscheidt anlässlich der Präsentation.

Doku geht hinter die Kulissen des Sports

Regisseur Franz Stepan berichtete, wie wichtig es am Anfang gewesen sei, das Vertrauen der Spieler und Bosse der United Volleys zu gewinnen.

"Das war schon unglaublich, wo wir nach einer Phase des Kennenlernens überall dabei sein durften. Wir konnten Dinge filmen und zeigen, über die im Profisport sonst allenfalls in den Medien oder an den Fan-Stammtischen spekuliert wird. Für mich liegt die Faszination der Reihe in der einzigartigen Kombination aus emotionaler Familienstory, knallhartem Sport und dem Kampf ums wirtschaftliche Überleben", stellte Stepan die Ausnahmestellung der neuen Serie heraus.

So dürfen die TV-Zuschauer beispielsweise dabei sein, wenn Tobias nach anhaltenden Rückenproblemen unter Schmerzen für sein Comeback auf dem Spielfeld kämpft. Oder wenn er seine "Gehaltsverhandlungen" mit dem Vater führt, der dem Filius in der öffentlichen Wahrnehmung eine Bundesligamannschaft "geschenkt" hat.

Stepan hatte bei den Arbeiten Spezialisten wie Kameramann Tobias Corts an seiner Seite, der bereits bei der Sport-Doku "Matter of Heart", einer Doku über den Fußballklub Bradford City, überzeugte.

Presenter-Partner der Sendung wird das Frankfurter Arena-Projekt "TheDOME" sein. "Dass wir mit den Verantwortlichen um Felix Scheuerpflug und die Katz Group schon einige sehr gute Gespräche geführt haben und unbedingt dabei sein wollen, wenn neben dem Flughafen eine fantastische Vision für großen Sport und echte Mega-Events Wirklichkeit wird, ist ja kein Geheimnis", erklärte Jörg Krick.

"Deshalb freuen wir uns natürlich extrem, TheDOME schon bei diesem Projekt an Bord zu haben." Am Sonntag, 12. Januar, wollen die United Volleys Fans, Freunde, Sponsoren und andere Gäste zusätzlich zu einer Premiere der Doku in Spielfilmlänge ins "Kinopolis Main Taunus" einladen.