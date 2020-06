Freudige Botschaft für die Berlin Recycling Volleys.

Wie der Klub bekannt gab, hat Zuspieler Sergey Grankin seinen Vertrag bei den Hauptstädtern um ein Jahr verlängert. Der Russe bleibt den Berlinern damit auch in der neuen Spielzeit 2020/21 erhalten.

"Ich genieße es, in dieser Stadt und vor diesen Fans Volleyball spielen zu dürfen. Der Spaß am Sport, den ich hier verspüre, und die Organisation des Vereins auf allerhöchstem Niveau haben den Ausschlag gegeben, ein weiteres Jahr zu unterschreiben", sagte der 35-Jährige in einer Mitteilung des Klubs.

BR Volleys wollen angreifen

Grankin wurde von den BR Volleys erst im Januar 2019 nach verpflichtet, schlug aber gleich voll ein und entwickelte sich zu einem stillen Anführer, der auf dem Feld glänzt, die Medientermine aber lieber seinen Kollegen überlässt.

"Wir sind sehr stolz, einen Spieler seines Formats in unserem Team zu wissen. Dass Sergey auch in Zukunft für uns zuspielt, wird alle BR-Volleys-Fans hoffentlich freuen, denn dies ist eine Vertragsverlängerung mit Signalwirkung. Wir wollen in der Spielzeit 2020/21 national und international erneut voll angreifen", so Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Die aktuelle Saison wurde aufgrund der Coronakrise abgebrochen, der zehnmalige Meister aus Berlin stand unumstritten an der Tabellenspitze.