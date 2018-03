SPORT1 fasst die Wintersport-Ereignisse des Tages zusammen.

+++ Ski alpin: Hirscher greift nach nächster Kugel +++

Doppel-Olympiasieger Marcel Hirscher greift einen Tag nach seinem Gesamtsieg im Riesenslalom nach seiner 16. Kristallkugel im alpinen Ski-Weltcup.

Der Österreicher geht beim Slalom im slowenischen Kranjska Gora mit einem Vorsprung von 0,82 Sekunden auf Henrik Kristoffersen (Norwegen) ins Finale. Dritter ist Olympiasieger Andre Myhrer aus Schweden (0,99 Sekunden zurück).

Dominik Stehle (2,75), Sebastian Holzmann (2,94), Linus Straßer (3,29) und Fritz Dopfer (3,41) qualifizierten sich auf den Rängen 20, 23, 26 und 29 für den zweiten Durchgang.

+++ Kombination: Rydzek nach Springen in Lauerstellung +++

Kombinations-Olympiasieger Johannes Rydzek hat beim Weltcup im finnischen Lahti noch alle Chancen auf seinen zweiten Saisonsieg.

Der 26-Jährige, der an gleicher Stelle 2017 mit vier WM-Titeln zum Rekordweltmeister aufgestiegen war, liegt nach dem Springen auf Platz sieben und geht mit 28 Sekunden Rückstand auf den führenden Japaner Akito Watabe in den 10-km-Langlauf ab 14.45 Uhr.

Zweitbester Deutscher ist Vinzenz Geiger als Achter (+0:37 Minuten), Fabian Rießle liegt auf Rang 13 (+0:58).

Keine Chance auf ein Spitzenergebnis hat Olympiasieger Eric Frenzel, der wie am Samstag im Teamsprint schwach sprang und nur 22. (+1:37) ist. Unmittelbar hinter dem Sachsen gehen Björn Kircheisen als 23. und Manuel Faißt als 24. (beide +1:38) ins Rennen.

+++ Skispringen: Althaus springt erneut aufs Podium +++

Die Olympiazweite Katharina Althaus hat im Skisprung-Weltcup mit einem zweiten Platz ihre derzeitige Glanzform unterstrichen.

Einen Tag nach ihrem vierten Karriere-Erfolg im ersten von zwei Springen im rumänischen Rasnov musste sich die 21-Jährige aus Oberstdorf Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby geschlagen geben. Diese sicherte sich damit vorzeitig den Gesamtweltcup.

Auf dem Trampolin Valea Carbunarii in Siebenbürgen sprang Althaus 94,0 und 92,0 m, mit 234,6 Punkten lag die Weltcupzweite hauchdünn vor der drittplatzierten Slowenin Nika Kriznar (234,5). Lundby (257,8/100,0+97,0 m) hatte bei ihrem achten Saisonsieg einen riesigen Vorsprung.

Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt, am Samstag im nach einem Durchgang abgebrochenen Auftaktspringen noch Dritte, belegte Platz fünf. Juliane Seyfarth, die am Vortag als Fünfte ihr bestes Karriere-Resultat egalisiert hatte, kam als Achte erneut in die Top 10.

+++ Eisschnelllauf: Ihle mit Podestchancen +++

Eisschnellläufer Nico Ihle darf bei der Sprint-WM im chinesischen Changchun weiter auf eine Medaille hoffen. Der Chemnitzer verkürzte durch einen siebten Platz im 500-m-Lauf am Sonntag (35,11 Sekunden) den Rückstand auf die Podestplätze.

Nach drei von vier Rennen liegt Ihle als Fünfter mit 105,015 Punkten dicht hinter dem drittplatzierten Niederländer Kjeld Nuis (104,955). Auch zu dessen Landsmann Kai Verbij (104,800) auf Platz zwei ist Ihle in Schlagdistanz.

Einen komfortablen Vorsprung an der Spitze hat 500-m-Olympiasieger Havard Lorentzen (Norwegen/104,455).

+++ Buckelpiste: Podest für Freestylerin Grasemann +++

Ski-Freestylerin Laura Grasemann hat beim Buckelpisten-Weltcup im japanischen Tazawako völlig überraschend die erste Podestplatzierung ihrer Karriere eingefahren. Die 25-Jährige aus Wiesloch, die sich nicht für die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang qualifiziert hatte, belegte im Parallel-Wettbewerb Rang drei.

Es war das erste Podium auf der Buckelpiste für die deutschen Freestyler seit über 16 Jahren. Am 15. Dezember 2001 hatte Christine Gerg (Lenggries) in Steamboat/USA ebenfalls im nicht olympischen Parallel-Wettbewerb sogar gewonnen.

Am Sonntag musste sie sich nur der amerikanischen Olympiazwölften Tess Johnson und Weltmeisterin Britteny Cox aus Australien geschlagen geben.

+++ Skicross: Eckert Fünfter in Russland +++

Skicrosser Paul Eckert hat sich nach dem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang mit guten Ergebnissen zurückgemeldet. Bei den beiden Weltcup-Rennen im russischen Sunny Valley bei Miass in Tscheljabinsk belegte der 27-Jährige jeweils Platz fünf.

Tim Hronek als Sechster am Samstag sowie Tobias Müller und Florian Wilmsmann mit den Rängen elf und 14 am Sonntag sorgten ebenfalls für ordentliche Resultate.

Die Tagessiege im Südural gingen an den Schweizer Jonas Lenherr, der seinen zweiten Erfolg im Weltcup feierte, und erstmals an den Olympia-Vierten Kevin Drury (Kanada).