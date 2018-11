Die Siegesserie der deutschen Curlerinnen bei den Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn ist am Mittwochmorgen gerissen.

Die zuletzt fünfmal nacheinander erfolgreiche Mannschaft um Skip Daniela Jentsch musste sich am siebten Spieltag Schottland um die erfahrene Ex-Weltmeisterin und Olympiadritte Eve Muirhead mit 2:9 geschlagen geben. Das ungleiche Duell war nach vier Steinverlusten für Deutschland im achten End vorzeitig beendet.

Mit nunmehr 5:2-Siegen haben Jentsch und Co. dennoch weiter die Chance auf das Halbfinale. Allerdings warten in dem bereits qualifizierten Spitzenreiter Schweiz am Mittwochabend (18.00 Uhr) und den gleichauf liegenden Schwedinnen am Donnerstag (13.00) noch zwei harte Brocken.

Curler gegen Schweiz unter Druck

Die Männer des Deutschen Curling-Verbandes kämpfen ebenfalls noch um den Einzug in die Vorschlussrunde. Die neu formierte Mannschaft um Skip Mark Muskatewitz trifft in Runde acht am Mittwoch (13.00) auf die Schweiz, die wie die deutsche Mannschaft 4:3-Siege auf dem Konto hat.

Ein Sieg wäre dringend notwendig, denn zum Abschluss wartet am Donnerstag (8.00) der noch ungeschlagene Spitzenreiter Schweden.