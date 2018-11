Rodeln: Olympiasiegerin Tatjana Hüfner beendet Karriere nach der Saison

Rennrodel-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner wird nach dem kommenden Weltcup-Winter ihre Karriere beenden.

"Es wird definitiv meine letzte Saison sein", sagte die 35-Jährige der Magdeburger Volksstimme. Die Blankenburgerin gewann neben einem kompletten Medaillensatz bei Olympischen Spielen, darunter der Goldmedaille 2010 in Vancouver, im Einzel 38 Weltcup-Rennen sowie fünf WM-Titel.

Hüfner begründet ihre Entscheidung vor allem mit den gesundheitlichen Problemen in den vergangenen Jahren. Vor den Winterspielen in Pyeongchang im Februar etwa hatte sie eine Nervbündelentzündung im Rücken geplagt, die sich auf das rechte Bein auswirkte.Sie startete dennoch und verpasste als Viertplatzierte ihre vierte Olympiamedaille knapp.

Hüfner bricht sich Rippe

In der Vorbereitung auf ihre 14. und letzte Weltcup-Saison brach sie sich bei einem Trainingssturz eine Rippe, zuletzt setzte sie eine Lebensmittelvergiftung außer Gefecht.

Im kommenden Weltcup-Winter, der für die Rodlerinnen am 24. November in Innsbruck beginnt, verfolgt Hüfner aber noch ein großes Ziel. "Ich möchte noch eine WM-Medaille gewinnen", sagte sie im Hinblick auf die Heim-WM in Winterberg (21. bis 27. Januar). Nach ihrer Karriere wird Hüfner, die neben ihrer Rodellaufbahn Kinderpädagogik in ihrer Wahlheimat Erfurt studiert hat, voraussichtlich einen Posten bei der Bundeswehr besetzen.