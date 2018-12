Die Olympia-Dritten Toni Eggert/Sascha Benecken haben im Rodel-Weltcup der Doppelsitzer ihren zweiten Saisonsieg eingefahren und die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Bei der vierten Station des WM-Winters in Lake Placid/USA setzte sich das Duo aus Thüringen gegen die zweitplazierten Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt durch.

"Aus deutscher Sicht ist das Ergebnis sehr positiv. Wir sind nicht mehr allein, sondern zu zweit", sagte Eggert. Mit dem Sieg werde auch "die Motivation für den morgigen Sprint noch einmal gepusht", ergänzte Benecken.

In der Vorwoche hatten Wendl/Arlt in Calagary/Kanada nach ihrem schwachen Saisonstart erstmals vor den Dauerrivalen gelegen und ihren ersten Saison-Erfolg gefeiert. In den USA trennten die beiden Duos des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) nach zwei Läufen 0,32 Sekunden. Robin Geueke/David Gamm (+1,508) mussten sich mit Rang neun begnügen.

Eggert/Benecken übernehmen Gesamtführung

Die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller, die den Saisonauftakt in Innsbruck-Igls gewonnen und die Gesamtwertung bisher angeführt hatten, rutschten nach ihrem dritten Platz (+0,54) am Samstag mit nun 400 Punkten um eine Position ab.

Eggert/Benecken (425) führen das Klassement erstmals in dieser Saison an, Wendl/Arlt (371) liegen auf Rang drei.