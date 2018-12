Skicrosserin Heidi Zacher (Lenggries) ist beim Comeback elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss beim Weltcup-Auftakt in Arosa in der Qualifikation gescheitert.

Die 20-Jährige kam am Sonntag nur auf den 21. Rang und verpasste so den Wettkampf der besten 16 am Montag.

Zacher hatte wegen der schweren Knieverletzung Anfang des Jahres beim Training für den Weltcup in Idrefjäll/Schweden als Medaillenanwärterin die Olympischen Spiele in Pyeongchang verpasst. "Aktuell bin ich gesund und fühle mich fit für den Saisonauftakt", hatte Zacher vor dem Wettbewerb in der Schweiz gesagt.