Am Mittwoch beginnt im österreichischen Seefeld die nordische Ski-WM. Bis zum 3. März stehen insgesamt 22 Entscheidungen auf dem Programm. Im Skilanglauf, der Nordischen Kombination und im Skispringen werden bei Männern und Frauen die Weltmeister ermittelt.

Die meisten Goldmedaillen werden bei den Langläufern vergeben (12), bei den Skispringern gibt es sechs Entscheidungen, bei den Kombinierern vier.

Weil es in Seefeld keine Großschanze gibt, müssen sowohl Spezialspringer als auch Kombinierer an den von der Vierschanzentournee bekannten Bergisel in Innsbruck ausweichen. Die Kombinierer müssen nach dem Springen ins Auto steigen, denn gelaufen wird immer in Seefeld.

Neu in diesem Jahr ist der Teamwettbewerb im Frauen-Skispringen, klarer Favorit sind dabei die deutschen Damen.

Der Deutsche Skiverband erhofft sich bei der WM die eine oder andere Medaille. Die Skispringer um Markus Eisenbichler und Karl Geiger rechnen sich große Chancen aus. Katharina Althaus, Juliane Seyfarth und Titelverteidigerin Carina Vogt sind bei den Damen ebenfalls heiße Anwärterinnen auf Edelmetall.

In der Kombination hat das deutsche Team um Johannes Rydzek, der 2017 in allen vier Entscheidungen Gold holte, ernsthafte Konkurrenz bekommen. Vor allem der Norweger Jarl Magnus Riiber scheint derzeit kaum zu schlagen. Im Ski-Langlauf hat wohl am ehesten Sandra Ringwald im Sprint Chancen auf einen vorderen Platz.

SPORT1 hat alle wichtigen Informationen zur nordischen Ski-WM in Seefeld im Überlick.

Das deutsche Aufgebot:

Skispringen:

Männer: Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger

Frauen: Katharina Althaus, Anna Rupprecht, Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt

Nordische Kombination:

Manuel Faißt, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Fabian Rießle, Johannes Rydzek, Terence Weber

Skilanglauf:

Männer: Lucas Bögl, Janosch Brugger, Jonas Dobler, Sebastian Eisenlauer, Andreas Katz, Florian Notz

Frauen: Victoria Carl , Pia Fink, Laura Gimmler, Katharina Hennig, Sofie Krehl, Sandra Ringwald

Der Zeitplan:

Mittwoch, 20. Februar:

18.00 Uhr Eröffnungsfeier

Donnerstag, 21. Februar:

12.00 Uhr Skilanglauf Frauen und Männer Sprint-Qualifikation (Freistil), 14.30 Uhr Skilanglauf Frauen und Männer Sprint-Finals (Freistil)

Freitag, 22. Februar:

10.30 Uhr Nordische Kombination Sprunglauf (Großschanze), 16.15 Uhr Nordische Kombination 10-km-Langlauf (Gundersen)

Samstag, 23. Februar:

11.00 Uhr Skilanglauf Frauen 15-km-Skiathlon (7,5 klassisch+7,5 frei), 12.30 Uhr Skilanglauf Männer 30-km-Skiathlon (15 klassisch+15 frei), 14.30 Uhr Skispringen Männer Einzel (Großschanze)

Sonntag, 24. Februar:

9.15 Skilanglauf Frauen und Männer Team-Sprint-Qualifikation (klassisch), 10.30 Uhr Nordische Kombination Sprunglauf Teamsprint (Großschanze), 11.30 Skilanglauf Frauen und Männer Team-Sprint-Finals (klassisch), 13.30 Uhr Nordische Kombination Teamsprint 2x7,5-km-Staffel, 14.45 Uhr Skispringen Männer Team (Großschanze)

Montag, 25. Februar:

Ruhetag

Dienstag, 26. Februar:

15.00 Uhr Skilanglauf Frauen 10 km (klassisch), 16.15 Skispringen Frauen Team (Normalschanze)

Mittwoch, 27. Februar:

14.00 Uhr Skilanglauf Männer 15 km (klassisch), 16.15 Skispringen Frauen Einzel (Normalschanze)

Donnerstag, 28. Februar:

11.00 Nordische Kombination Sprunglauf (Normalschanze), 13.00 Uhr Skilanglauf Frauen 4x5-km-Staffel, 15.15 Uhr Nordische Kombination 10-km-Langlauf (Gundersen)

Freitag, 1. März:

13.15 Uhr Skilanglauf Männer 4x10-km-Staffel (klassisch/frei), 16.00 Uhr Skispringen Männer Einzel (Normalschanze)

Samstag, 2. März:

11.00 Uhr Nordische Kombination Sprunglauf Team (Normalschanze), 12.15 Uhr Skilanglauf Frauen 30 km Massenstart (Freistil), 14.45 Uhr Nordische Kombination Team (4x5-km-Langlauf), 16.00 Uhr Skispringen Mixed (Normalschanze)

Sonntag, 3. März:

13.00 Uhr Skilanglauf Männer 50 km Massenstart (Freistil), 15.30 Uhr Abschlussfeier

So können Sie die Ski-WM verfolgen:

Im TV: ARD, ZDF, Eurosport

Im Stream: ARD, ZDF

Im Liveticker: SPORT1