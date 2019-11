vergrößernverkleinern Joshua Sutor gewann mit den deutschen Männern das EM-Auftaktspiel © Imago

In ihrem ersten Spiel der Curling-EM in Schweden gewinnen die deutschen Männer gegen England. Am Abend treffen sie auf Norwegen.