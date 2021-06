Aljona Savchenko hat noch nicht fertig: Fünf Wochen nach dem offiziellen Ende der gemeinsamen Karriere mit Bruno Massot setzt die Paarlauf-Olympiasiegerin von 2018 ihre sportliche Laufbahn überraschend in den USA fort.

"Ich freue mich sehr auf die nächste Phase meiner Karriere und eine spannende Zukunft", erklärte die 37-Jährige am Freitag.

Neuer Partner der gebürtigen Ukrainerin ist der 16 Jahre jüngere US-Paarläufer TJ Nyman, WM-Fünfter 2018 bei den Junioren. Das neue Duo trainiert bereits in Monument, einem kleinen Leistungszentrum in der Nähe von Colorado Springs.

Lange hatte die sechsmalige Weltmeisterin auf ein gemeinsames Comeback mit Massot gehofft, doch der gebürtige Franzose entschied sich aus familiären und gesundheitlichen Gründen für eine berufliche Zukunft als Trainer.

Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) hat Savchenko bereits die Freigabe erteilt. "Wir wollen ihr keine Steine in den Weg legen, nach allem, was sie für den deutschen Eiskunstlauf erreicht hat", sagte DEU-Sportdirektorin Claudia Pfeifer. In den vergangenen beiden Jahren hatte Savchenko vergeblich nach einem starken deutschen Partner Ausschau gehalten.

Mit Nyman allerdings ist ein gemeinsamer Start bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wegen der unterschiedlichen Staatsbürgerschaften ausgeschlossen. Das Paar könnte sich aber über die US-Meisterschaften für die Welttitelkämpfe Ende März 2022 im französischen Montpellier qualifizieren.

An der Seite von Massot und zuvor Robin Szolkowy gewann Savchenko für die DEU 23 internationale Medaillen. Bei ihrer ersten Olympiateilnahme 2002 in Salt Lake City ging sie noch für ihr Geburtsland Ukraine auf das Eis.