Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat beim Sprint im norwegischen Oslo sein zweites Weltcup-Podium des Winters verpasst. Der 30-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld belegte nach 10 km beim Premieren-Sieg des Lokalmatadors Henrik L'Abee-Lund (0 Strafrunden) als bester Deutscher nach einer Strafrunde Rang sechs (16,8 Sekunden zurück).

Hinter L'Abee-Lund, dessen beste Weltcup-Ergebnisse bislang zwei dritte Plätze waren, verpasste Landsmann Johannes Thingnes Bö (1) seinen neunten Saisonsieg um 6,1 Sekunden. Dritter wurde der fünfmalige Olympiasieger Martin Fourcade (Frankreich/+6,9/0).

"Es war wieder eine solide Leistung. 90 Prozent Trefferleistung, eine gute Laufleistung, da kann man ganz zufrieden sein", sagte Peiffer in der ARD: "Klar hadert man hinterher mit dem einen Fehler, wenn man so knapp dahinter ist."

Weltmeister Benedikt Doll (+35,2/1) durfte sich als Neunter über sein bestes Sprint-Resultat der Saison freuen, auch der Roman Rees (+43,5/0) auf Rang 13 war in diesem Winter über die 10 km noch nie besser platziert gewesen.

Erik Lesser (+1:25,2) wurde nach zwei Strafrunden 36., Simon Schempp (2:10,7 Minuten/4) landete auf Platz 53. Johannes Kühn (+2:21,2) musste fünfmal in die Strafrunde und verpasste als 63. die Qualifikation für die Verfolgung.

Nach einem Ruhetag am Freitag geht der vorletzte Weltcup der Saison am Samstag mit der Frauen-Staffel (12.30 Uhr) sowie dem Verfolger der Männer (15.15 Uhr) weiter. Am Sonntag (12.00 Uhr) bestreiten die Frauen ihr Jagdrennen (12 Uhr), den Abschluss bildet die Staffel der Männer (14.45 Uhr).

So können sie die Biathlon-Rennen aus Oslo live verfolgen:

Samstag, 17. März: 4x6 km Staffel der Damen (ab 12 Uhr LIVE im LIVETICKER)

Samstag, 17. März: 12,5 km Verfolgung der Herren (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER)

Sonntag, 18. März: 10 km Verfolgung der Damen (ab 12 Uhr im LIVETICKER)

Sonntag, 18. März: 4x7 km Massenstart Staffel der Herren (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER)

Alle Rennen können sie auch live in der ARD und im Livestream sowie auf Eurosport und im Eurosport Player verfolgen.