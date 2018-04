Eine Woche nach Ole Einar Björndalen hat auch sein Landsmann Emil Hegle Svendsen seine Karriere als Biathlet beendet. "Ich habe mich entschieden", sagte der 32-jährige Norweger am Montag: "Was bleibt, ist Freude und Stolz für das, was ich erlebt habe." Björndalen hatte in der Vorwoche im Alter von 44 Jahren sein Karriereende erklärt.

Svendsen feierte vier Olympiasiege und zwölf Triumphe bei Weltmeisterschaften. Im Weltcup stand er insgesamt 37 Mal ganz oben auf dem Podest. Bei den Winterspielen in Südkorea im vergangenen Februar trug Svendsen die norwegische Fahne bei der Eröffnungsfeier.