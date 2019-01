Für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding fehlt derzeit noch die finale Zustimmung des Landratsamtes Traunstein.

Da dort trotz Wetterberuhigung immer noch der Katastrophenfall herrscht, muss die Behörde den Start der Rennen ab Donnerstag offiziell freigeben. "Ich bin aber sehr guter Dinge, dass die Wettkämpfe starten. Wir haben alle Dinge abgearbeitet", sagte Ruhpoldings Bürgermeister und OK-Chef Claus Pichler am Mittwoch. Er warte "stündlich" auf eine Zusage.

Am Donnerstag (Biathlon: Sprint der Männer ab 11 Uhr im LIVETICKER) soll zunächst der am Mittwoch abgesagte Sprint der Männer über 10 km stattfinden. Der Sprint der Frauen mit Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier über 7,5 km ist um 14.30 Uhr geplant. Für Freitag (Frauen) und Samstag (Männer) sind die Staffeln geplant. Die Massenstartrennen schließen die Veranstaltung am Sonntag ab. Sollte es am Donnerstag "wider Erwarten nicht klappen, müssen wir einen Plan C ausarbeiten", sagte Engelbert Schweiger vom OK.

Anzeige

Schneechaos in Ruhpolding

In den letzten Tagen mussten über 10.000 Kubikmeter Schnee per Hand von den tief verschneiten Tribünen der Chiemgau Arena geschaufelt werden. Über 150 freiwillige Helfer waren täglich 14 bis 18 Stunden im Einsatz. In manchen Streckenbereichen liegen bis zu zwei Meter Schnee. Probleme bereiten auch einige Zufahrtswege. So ist aktuell die Strecke von Reit im Winkl nach Ruhpolding wegen Lawinengefahr gesperrt.

Wichtig war den Organisatoren zu betonen, "dass in der Chiemgau Arena für eine Sportveranstaltung keine Kräfte eingesetzt wurden, die an anderen Orten für den Katastrophenfall benötigt wurden", so Schweiger.