Die deutschen Biathletinnen haben beim Weltcup in Canmore im Staffelrennen eine perfekte WM-Generalprobe hingelegt. Vier Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Schweden siegte das DSV-Quartett um Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann trotz einer Strafrunde von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier über 4x6 km.

Schon bei den Heimweltcups in Oberhof (2.) und Ruhpolding (3.) waren die deutschen Biathletinnen aufs Podium gelaufen.

Knapp über ein Jahr nach dem letzten Staffel-Sieg in Ruhpolding distanzierten die Frauen des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach insgesamt zwölf Nachladern die zweitplatzierten Norwegerinnen (2 Strafrunden + 7 Nachlader) um 30,2 Sekunden, Rang drei ging an Frankreich (0+12/41,6 Sekunden zurück).

Wie schon zuvor beim Staffelrennen der Männer, bei dem das deutsche Team Platz vier erreicht hatte, entschied sich die Jury trotz der arktischen Kälte von 19 Grad unter Null für eine Austragung des Wettkampfs. Laut der Wettkampfregeln des Weltverbandes IBU sind bei Lufttemperaturen von unter minus 20 Grad keine Weltcup-Starts erlaubt.

DSV-Coach kritisiert Organisatoren

"Wir haben zu bedenken gegeben, dass man auf die Gesundheit der Sportlerinnen achten sollte", sagte Disziplintrainer Kristian Mehringer in der ARD und bezeichnete die Entscheidung zur Austragung als "grenzwertig".

Startläuferin Hinz ließ sich von der Kälte nicht beirren und übergab nach nur einem Nachlader auf Rang zwei an Hildebrand, die ihre Staffel weiter in Tuchfühlung zum Podest hielt. Nach nur drei Nachladern und einer bärenstarken Laufleistung schickte Herrmann Schlussläuferin Dahlmeier gar mit drei Sekunden Vorsprung auf die Italienerinnen ins Rennen. Die siebenmalige Weltmeisterin machte es durch eine Strafrunde beim letzten Schießen noch einmal kurz spannend, brachte den Sieg aber souverän ins Ziel.

Am Samstag sollen in Canmore noch die Sprintrennen (ab 20.20 Uhr MEZ) stattfinden, allerdings sagen die Wetterprognosen Temperaturen bis zu minus 30 Grad voraus. Als Ausweichtag stünde noch der Sonntag zur Verfügung, ehe in der kommenden Woche in Soldier Hollow/USA der letzte Weltcup vor der WM in Schweden (7. bis 17. März) auf dem Programm steht.