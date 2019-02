Beim Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore sind die Staffelrennen wegen schlechter Wetterprognosen von Samstag auf Freitag vorverlegt worden.

Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, startet das Männerrennen um 20.30 Uhr, die Frauen gehen um 22.45 Uhr in die Loipe. Für Samstag sind in Canmore tagsüber Temperaturen von bis zu minus 25 Grad vorhergesagt.

Nach den Wettkampfregeln des Weltverbandes IBU sind bei Temperaturen von unter minus 20 Grad keine Weltcup-Starts erlaubt.

Bei Temperaturen von minus 15 Grad entscheidet die Jury über eine Rennaustragung - die Staffeln wurden bereits von Samstag auf Freitag vorverlegt.