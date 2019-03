Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier wird im Frühjahr "so wie jedes Jahr in Ruhe" überlegen, ob sie ihre Karriere fortsetzt.

Das sagte die 25-Jährige nach dem Weltcup-Finale in Oslo dem ARD-Hörfunk. "Ich werde abwägen, was für mich wichtig ist, wie es mir geht und was mein Körper dazu sagt", erklärte Dahlmeier weiter.

Hinter der Doppel-Olympiasiegerin liegt eine turbulente Saison mit vielen Höhe- und Tiefpunkten. Zu Beginn des Winters schwächelte ihr Immunsystem, zwischen den Jahren streckte sie ein Infekt nieder, vor der WM pausierte Laura Dahlmeier dann noch freiwillig.

Aber die Biathlon-Königin gab nicht auf, feierte ihren 20. Weltcup-Sieg in Antholz und krönte eine verrückte Saison mit zwei Bronzemedaillen bei den Titelkämpfen in Östersund.

Antholz als Motivation?

"Wenn ich weiterhin Spaß am Sport habe, habe ich natürlich Lust, vorn anzugreifen. Wenn es nicht so ist, dann ist es eben nicht so", sagte Dahlmeier, die noch bei der Zoll-WM teilnehmen wird und sich dann in den Urlaub verabschiedet.

Spekulationen über ein Karriereende hatte es bereits im Vorjahr nach den Winterspielen in Pyeongchang gegeben.

Die WM im kommenden Jahr dürfte allerdings ein großer Anreiz für Dahlmeier sein, mindestens eine Saison dranzuhängen - die Titelkämpfe finden nämlich in Dahlmeiers Lieblingsort Antholz in Südtirol statt.