Biathlon: Laura Dahlmeier spricht über Zusammenbruch im Ziel und Doping

Laura Dahlmeier zählt zu den erfolgreichsten Biathleten und konnte bei der Biathlon-WM in Östersund bereits zwei Bronzemedaillen gewinnen.

Aber in der laufenden Saison muss sie immer wieder krankheitsbedingt pausieren. "Es wirkt vielleicht nach außen so, als wäre ich ständig krank. Aber in unserem Sport muss man einfach hundertprozentig fit sein. Mit 95 Prozent gewinne ich kein Rennen", sagte Dahlmeier der Sport Bild.

Wenn die 25-Jährige an den Start geht, ist sie ab und an im Ziel völlig ausgepumpt und erleidet einen Schwächeanfall. "Das sieht schlimmer aus als es ist. Ich kämpfe bis zum Ende, kann vielleicht noch etwas mehr über meine Schmerzgrenze hinausgehen, als andere", meinte Dahlmeier.

Anzeige

"Nach 15, 20 Minuten ist alles wieder gut"

Die deutsche Top-Biathletin ergänzte: "Der Kreislauf klappt zusammen. Dann lege ich mich hin, packe die Beine hoch und nach 15,20 Minuten ist alles wieder gut und ich habe wieder eine normale Gesichtsfarbe. Das ist nichts Dramatisches. Wenn man in den tiefroten Bereich geht, kann das passieren."

Bildergalerie Die Karriere von Laura Dahlmeier in Bildern 43 Bilder

Zum Dopingskandal im Langlauf hat Dahlmeier eine klare Meinung: "Es war krass und schockierend, die Bilder aus Seefeld zu sehen. Trotzdem bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mich darauf zu verlassen, was ich selber mache, dass ich absolut sauber bin und mit Doping noch nie etwas am Hut gehabt habe."