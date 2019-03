Der langjährige Biathlon-Dominator Martin Fourcade hat seine Saison nach den für ihn ernüchternden Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund vorzeitig beendet. Wie der französische Skiverband FFS am Montag mitteilte, verzichtet der 30-Jährige auf einen Start bei den letzten Weltcuprennen der Saison, die von Donnerstag bis Sonntag in Oslo/Norwegen stattfinden.

"Martin wird im Einvernehmen mit der Verbandsführung nicht an den Wettkämpfen teilnehmen", erklärte FFS: "Er wird trotzdem vor Ort sein und die Zeit nutzen, um mit den Trainern die Vorbereitung auf die kommende Saison zu planen."

Der fünfmalige Olympiasieger, elfmalige Weltmeister und siebenmalige Gesamtweltcupsieger war in Östersund zum ersten Mal seit seiner Premiere 2009 bei einer WM ohne Medaille geblieben. Im Einzel erzielte er mit Platz 39 das schlechteste WM-Ergebnis seiner Karriere, in der Staffel vergab er am Schießstand die sicher geglaubte Medaille für das französische Team.

In dieser Saison hat Fourcade zudem lediglich zwei Weltcupsiege verbucht.