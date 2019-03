Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Östersund läuft die deutsche Herren-Staffel auf Rang zwei. Nach dem Sieg im Frauen-Rennen hat Norwegen auch bei den Herren triumphiert. Dritter wurde Russland.

Nach soliden Schießleistungen von Erik Lesser und Roman Rees hat Arnd Peiffer mit einer starken Performance am Schießstand die Lücke zum Podest geschlossen.

"Ich bin ganz zufrieden mit meinem Rennen. Ich habe mit vorne übergeben. Mit der Null beim Stehen hätte ich mich leichter getan", zog Lesser Bilanz über seine Leistung als Startläufer.

Doll sichert Silber

Schlussläufer Benedikt Doll ging zusammen mit Frankreichs Superstar Martin Fourcade in die Loipe und lieferte sich ein heißes Duell um die Silbermedaille. Am Ende entschied das letzte Schießen, bei dem Fourcade die Nerven verließen. Während Doll mit einem Nachlader durchkam, musste der Franzose in die Strafrunde und wurde sogar noch von Russland überflügelt.

Für das DSV-Team ist die Silbermedaille das insgesamt sechste Edelmetall bei dieser Weltmeisterschaft.